Elazığ\'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.G. idaresindeki 06 DRC 826 plakalı otomobil ile A.D. hakimiyetindeki 23 ABC 231 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada her iki araçta 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ
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