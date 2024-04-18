Elazığ'da havalandırma motoru yangın çıkardı - Son Dakika
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Elazığ'da havalandırma motoru yangın çıkardı

Elazığ'da bulunan bir restoranın üst katında havalandırma motorundan kaynaklı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın, paniğe neden oldu. Yangın sırasında kimsenin bulunmadığı belirtildi.

18.04.2024 17:13
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Elazığ'da havalandırma motoru yangın çıkardı

ELAZIĞ - Elazığ'da 3 katlı işletmenin en üst katında havalandırma motorundan kaynaklı yangın çıktı. Korkutan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Çarşı Mahallesi 2. Harput Caddesi üzerinde bulunan restoranın üst katında çıktı. İddiaya göre, 3 katlı restoranın en üst katında havalandırma borusunun bağlı olduğu motorda yangın çıktı. Yangın çevrede paniğe neden olurken, dumanlar sokağı kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangın söndürmek için çalışma başlattı. Yangın kısa sürede söndürülürken, üst katta yangın esnasında da kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Dumanın çevreyi kapladığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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