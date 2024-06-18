Elazığ'da Hazar Gölü'nde Piknik Yapan Kişi Boğuldu

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Elazığ'da Hazar Gölü kıyısına arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giden ve serinlemek için suya giren bir kişi boğuldu.

Olay, Elazığ'ın Sivrice ilçesi Hazar Gölü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Selim Köroğlu (37), arkadaşlarıyla piknik yapmaya gitti. Sıcaklıklardan dolayı serinlemek için suya giren Köroğlu, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının bildirmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan arama sonunda Köroğlu'nun cansız bedeni suda bulunarak çıkartıldı. Köroğlu'nun cesedi, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Köroğlu'nun Şanlıurfa'dan geldiği bildirildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ELAZIĞ