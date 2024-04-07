Elazığ\'da Hırsızların Pişkin Hareketleri

Elazığ'da gece yarısı bir mağazaya giren hırsızların pişkin hareketleri ve rahatlığı pes dedirtti. Alışveriş yapar gibi ürün seçen hırsızlar, ardından poşete doldurarak elini kolunu sallayarak çıktı. O anlar güvenlik kameraların saniye saniye yansıdı.
Olay, Sürsürü Mahallesi Mustafa Cemiloğlu Caddesi'nde bulunan bir mağazada meydana geldi. Gece 01.30 sıralarında mağaza giren 3 hırsızının hareketleri pes dedirtti. İlk olarak kasayı açan ve içerisindekileri alan hırsızlar ardından adeta birer müşteri gibi davrandı. Tek tek kıyafet seçen ve bazılarını üzerlerine giyen hırsızların rahat tavırları dikkat çekti. Daha sonra denemekten sıkılan hırsızlar, kıyafetleri poşete doldurdu ve elini kolunu sallayarak mağazadan çıktı. Sabah komşusunun haber vermesi üzerine gelen mağaza sahibi Hülya Değirmenci adeta şok geçirdi. 400 bin liralık zarara uğrayan Değirmenci, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
Olayı anlatan Hülya Değirmenci, "Olayın iki gün önce gece saatlerinde gerçekleşti. Önce kapıyı yokluyorlar ve sonra içeri giriyorlar. İlk önce mağazadan alışveriş yapar gibi deneme yapıyorlar. Bende sadece ihtiyaçları vardır diye düşündüm. Kamera ilerleyince ürünleri yumak yumak aldıkları ortaya çıktı. Sabah esnaf komşumuz kapıyı aralık görüyor ve içeri giriyor. Ortalığında dağınık olduğu görünce haber veriyor. Daha sonra polise haber verdik. Olay yeri inceleme ekipleri geldi ve parmak izleri alındı. Ürünler, bilgisayar, değerli eşyalar, saatler, gözlükler, kemerler gitti" dedi.
"Mağazadan alışveriş yapar gibi deniyorlar, çıkarıyorlar"
400 bin liraya yakın kaybının olduğunu vurgulayan Değirmenci, "Mağazacılık programının içinde veresiye defterimiz vardı. Sistem gidince bunlarda gitmiş oldu. Emniyet güçlerimizin gerekeni yapacağını inanıyorum. Allah yardımcımız olsun inşallah böyle olayların tekrarı yaşanmaz. Mağazadan alışveriş yapar gibi deniyorlar, çıkarıyorlar. Pantolonları üzerine tutuyorlar ve tişörtleri giyiyorlar. Çok rahat davranıyorlar" diye konuştu. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da Hırsızların Pişkin Hareketleri - Son Dakika
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