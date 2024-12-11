Elazığ'da Hırsızlık Şoku: İki Villa Soyuldu - Son Dakika
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Elazığ'da Hırsızlık Şoku: İki Villa Soyuldu

Elazığ\'da Hırsızlık Şoku: İki Villa Soyuldu

Elazığ'ın Hankendi Mahallesi'nde hırsızlar iki villayı soyarak kombi ve musluk başlıklarını çaldı.

11.12.2024 23:13
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Elazığ'da hırsızlar girdikleri iki evi soydu: Musluk başlıkları ile kombiyi bile çalmışlar

ELAZIĞ - Elazığ'ın Hankendi Mahallesi'nde yer alan iki villa, kimliği belirsiz kişiler tarafından soyuldu. Hızlarını alamayan hırsızların, musluk başlıkları ile söktükleri kombiyi de çaldıkları belirlendi.

Olay Elazığ'ın Hankendi Mahallesi'nde yaşandı. Kimliği belirlenemeyen hırsızlar, girdikleri iki villayı soydu. Hırsızlık yapmakla yetinmeyen zanlılar, evi de harabeye çevirdi. Olay, ev sahiplerinden Hasan Bilge'nin iş çıkışı evine dönmesiyle ortaya çıktı. Hankendi villalarındaki evine geldiğinde büyük bir şok yaşayan Bilge, karşılaştığı manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Bilge, ilk şoku atlatmasının ardından durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

"Musluk başlıklarına kadar sökmüşler"

Hasan Bilge, olayın ardından yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, "Evimize hırsızlar girmiş ve evimizi talan etmişler. Tüm eşyalara zarar vermişler. Kombi, televizyon ve mutfak eşyalarını götürmüşler. Daha kötüsü, oturma gruplarından buzdolabına kadar her şeyi tahrip etmişler. Kanepeler teker teker kesilmiş. Böyle bir vicdansızlık olamaz. Bu kadarını asla beklemiyordum. Muslukların başlıklarına kadar sökmüşler. Şok içerisindeyim" dedi. Hasan Bilge, hırsızların sadece kendi evine değil, yan komşusunun evine de zarar verdiklerini de sözlerine ekledi.

Güvenlik güçleri olayı gerçekleştiren hırsızların yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Hırsızlık Şoku: İki Villa Soyuldu - Son Dakika

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