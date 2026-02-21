Elazığ'da Hırsızlık Zinciri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ'da Hırsızlık Zinciri

Elazığ\'da Hırsızlık Zinciri
21.02.2026 08:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sigara içen hırsız, çalıntı mont ve ayakkabı ile iki mağazadan kaçtı. Kameralar kaydetti.

Elazığ'da bir mağazadan ağzında sigarasıyla mont çalan şahıs, üzerindeki çalıntı montla girdiği bir başka işletmeden de ayakkabı çalarak uzaklaştı. Şahsın her iki iş yerinde gerçekleştirdiği hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Gazi Caddesi üzerinde bulunan farklı mağazalarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, ilk olarak gözüne kestirdiği bir giyim mağazasına girdi. Burada beğendiği montu alan şahıs, kimseye fark ettirmeden işletmeden ayrıldı. Hırsızlık olaylarına devam eden şahıs, üzerinden çıkarmadığı çalıntı montla bu kez bir ayakkabı mağazasına yöneldi. Ağzında sigarasıyla mağaza içerisinde bir süre ayakkabıları inceleyip deneyen şüpheli, çalışanın yanından uzaklaşmasını fırsat bildi. Beğendiği ayakkabıyı soğukkanlı bir şekilde yanında getirdiği poşetin içerisine koyan şahıs, bir süre sonra yanına gelen mağaza çalışanıyla sohbet etmeye başladı. Çalışanla bir süre konuştuktan sonra poşetteki ayakkabıyla birlikte dükkandan ayrılan şahsın rahat tavırları dikkat çekti.

O anlar kamerada

Yaşanan hırsızlık anları her iki iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahsın ilk mağazadan montu incelediği ve çaldığı, ardından ağzında sigarası ve üzerindeki çalıntı montla ayakkabı mağazasına girerek hırsızlığı gerçekleştirdiği görüldü.

İşletme sahiplerinin şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hırsızlık, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Elazığ, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da Hırsızlık Zinciri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mesut Özil, Arakanlı Müslümanlarla maç yaptı Mesut Özil, Arakanlı Müslümanlarla maç yaptı
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Kendi takımlarının maçlarına rakip lehine bahis oynayan yöneticilerin kulüpleri belli oldu Kendi takımlarının maçlarına rakip lehine bahis oynayan yöneticilerin kulüpleri belli oldu
Bakan Gürlek umut hakkı ile genel afla ilgili tartışmalara son noktayı koydu Bakan Gürlek umut hakkı ile genel afla ilgili tartışmalara son noktayı koydu!
Avukatından milyarder iş insanına uyarı: Bunu yaparsan seni öldürürüm Avukatından milyarder iş insanına uyarı: Bunu yaparsan seni öldürürüm
Gecenin köründe kapısında bu manzarayı gördü Gecenin köründe kapısında bu manzarayı gördü

08:55
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı
07:51
Gece yarısı suçüstü Eşini başka bir kadınla bastı
Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı
07:03
Malatya’da korkutan deprem AFAD’tan ilk açıklama geldi
Malatya'da korkutan deprem! AFAD'tan ilk açıklama geldi
04:21
İftar vakti kanlı saldırı Son nefesinde katillerinin ismini verdi
İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi
03:53
3 gün sonra başlıyor Trump dünyaya savaş açan imzayı attı
3 gün sonra başlıyor! Trump dünyaya savaş açan imzayı attı
01:50
ABD’li büyükelçiden haddini aşan sözler: Nil’den Fırat’a kadar İsrail’in hakkı
ABD'li büyükelçiden haddini aşan sözler: Nil'den Fırat'a kadar İsrail'in hakkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 09:35:41. #7.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da Hırsızlık Zinciri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.