Elazığ\'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmadı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, merkez Malatya Caddesi Çaydaçıra Kavşağı altceçitinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ACF 003 plakalı otomobil ile 23 HN 672 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, kontrolden çıkan araçlardan biri refüjdeki bariyerleri parçaladı. Şans eseri kazada kimse yaralanmazken polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ