 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmadı

Elazığ'da meydana gelen kazada, merkez Malatya Caddesi Çaydaçıra Kavşağı altceçitinde 23 ACF 003 plakalı otomobil ile 23 HN 672 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Elazığ\'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmadı
07.01.2024 - 19:04,
Abone Ol

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, merkez Malatya Caddesi Çaydaçıra Kavşağı altceçitinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ACF 003 plakalı otomobil ile 23 HN 672 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, kontrolden çıkan araçlardan biri refüjdeki bariyerleri parçaladı. Şans eseri kazada kimse yaralanmazken polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Malatya, Elazığ, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmadı - Son Dakika


19:55
İstanbulspor'un hocası Fenerbahçe'yi öve öve bitiremedi İstanbulspor'un hocası Fenerbahçe'yi öve öve bitiremedi
19:07
Ankara'da zincirleme trafik kazası: 26 araç birbirine girdi Ankara'da zincirleme trafik kazası: 26 araç birbirine girdi
18:39
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos oldu Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos oldu
18:06
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
17:59
Bursa'da fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi Bursa'da fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
17:44
Cengiz'in içinden Messi çıktı! Fenerbahçe İstanbulspor'u deplasmanda farklı yendi Cengiz'in içinden Messi çıktı! Fenerbahçe İstanbulspor'u deplasmanda farklı yendi
17:29
Netanyahu, bakanlara yalan makinesi testi yapılmasını istiyor Netanyahu, bakanlara yalan makinesi testi yapılmasını istiyor
17:08
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler

Son Dakika
19:55 İstanbulspor'un hocası Fenerbahçe'yi öve öve bitiremedi
19:07 Ankara'da zincirleme trafik kazası: 26 araç birbirine girdi
18:39 Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos oldu
18:06 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
17:59 Bursa'da fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
17:44 Cengiz'in içinden Messi çıktı! Fenerbahçe İstanbulspor'u deplasmanda farklı yendi
17:29 Netanyahu, bakanlara yalan makinesi testi yapılmasını istiyor
17:08 AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler
17:02 AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e gönderme: İnşallah seçimlerde Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 20:09:13. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement