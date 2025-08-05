Elazığ\'da İnşaat Halindeki Evde Yangın Çıktı

Elazığ'da bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Keban yolu üzerinde meydana geldi Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden tek katlı evin çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden işçiler durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ