Elazığ'da inşaat işçisi metrelerce yükseklikten beton mikserin hortumuna tutunarak indi

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Elazığ'da inşaat alanında çalışan bir kişi, metrelerce yükseklikten beton mikserin hortumuna tutunarak indi. Yüreklerin ağza geldiği o anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, Aksaray Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, inşaatın üst katında bulunan bir işçi, canını hiçe sayarak beton mikserin hortumuna tutundu. Şahıs, bu şekilde aşağı inerken o anlar izleyenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. - ELAZIĞ