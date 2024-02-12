Elazığ'da İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Elazığ'da İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Elazığ\'da İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde inşaattan düşen 25 yaşındaki Ömer Bilici, 6 ay süren tedavisinin ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından Bilici'nin cansız bedeni otopsi yapıldıktan sonra defnedildi.

12.02.2024 12:08  Güncelleme: 12:22
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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde inşaattan düşen işçi, 6 ay süren tedavisinin ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Olay, 6 ay önce Kovancılar ilçesi Saraybahçe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışırken dengesini kaybeden 25 yaşındaki Ömer Bilici, ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Bilici, tedavi altına alındı. 6 ay boyunca yoğun bakımda kalan Bilici, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bilici'nin cansız bedeni yapılan otopsinin ardından defnedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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