Elazığ\'da İntihar Girişimi

Elazığ'da evinin balkonundan atlamak isteyen şahıs, polis ekipleri tarafından ikna edilerek aşağı indirildi.

Olay, gece saatlerinde İzzetpaşa Mahallesi 9005 Sokak'ta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen şahıs, evinin balkonuna çıkarak atlamak istedi. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine UMKE, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balkonun bulunduğu kısma atlama yatağı kurarak tedbir aldı. İntihar girişimde bulunan şahsı polis ekipleri ikna ederek aşağı indirdi. Şahıs ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. - ELAZIĞ