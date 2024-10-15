Elazığ\'da Kadın-Erkek Kavgası

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Elazığ'da bir köşede kadınlar saç baş birbirine girerken diğer köşede ise erkekler kavgaya tutuştu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nailbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı, yabancı uyruklu iki aile arasında kavga çıktı. Kavgada kadınlar saç baş birbirine girerken diğer bir köşede ise erkekler kavgaya tutuştu. Hem kadınların hem de erkeklerin kavgası, araya giren vatandaşlar tarafından sonlandırıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ