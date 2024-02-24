Elazığ'da kaldırımdaki ağaçları deviren araçta sıkışan 2 kişiden biri hayatını kaybetti - Son Dakika
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Elazığ'da kaldırımdaki ağaçları deviren araçta sıkışan 2 kişiden biri hayatını kaybetti

Elazığ\'da kaldırımdaki ağaçları deviren araçta sıkışan 2 kişiden biri hayatını kaybetti

Elazığ'da 7 gün önce meydana gelen kazada, kaldırımdaki ağaçları devirerek ters dönen araçta sıkışan ve itfaiye yardımıyla kurtarılan 2 kişiden biri olan Murat Güler hayatını kaybetti. Kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kaldırımdaki ağaçlara çarpmış ve 5 ağaç devrilmişti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan Güler, 7 günlük mücadelesini kaybetti.

24.02.2024 09:17
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Elazığ'da 7 gün önce kaldırımdaki ağaçları devirerek ters dönen araçta sıkışan ve itfaiye yardımıyla kurtarılan 2 kişi ağır yaralanmıştı. Araçta yolcu konumunda olan 35 yaşındaki Murat Güler, hayat mücadelesini kaybetti.

Kaza, 16 Şubat tarihinde Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.A. yönetimindeki 01 ARF 095 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi yoldan çıkarak kaldırımdaki ağaçlara çarptı. 5 ağacı deviren ve sağ arka tekerleği koparak ters dönen otomobilde bulunan sürücü O.A ile Murat Güler (35) araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu ağır yaralanan 2 kişi olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Güler, 7 günlük hayat mücadelesini kaybetti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Murat Güler, Korgeneral, İtfaiye, Elazığ, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da kaldırımdaki ağaçları deviren araçta sıkışan 2 kişiden biri hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da kaldırımdaki ağaçları deviren araçta sıkışan 2 kişiden biri hayatını kaybetti - Son Dakika
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