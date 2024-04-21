Elazığ'da kalp krizi geçiren annesini hastaneye götürürken kaza yaptı, annesi hayatını kaybetti
ELAZIĞ - Elazığ'da kalp krizi geçiren annesini aracıyla hastaneye götürmeye çalışan sürücü kaza yaptı. Sürücünün de yaralandığı kaza sonrasında ambulansla hastaneye kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak kalp krizinden hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Gülnaz Ç. evde kalp krizi geçirdi. Durumu gören oğlu F.Ç., annesini aracına koyarak hastaneye yetiştirmeye çalıştı. Hastaneye giderken Vali Fahribey Caddesi'nde otomobilinin kontrolünü kaybeden sürücü, refüje çıktıktan sonra yolun karşısına geçerek park halindeki bir hafif ticari araca çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü ve kalp krizi geçiren annesi, ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak kalp krizine bağlı hayatını kaybetti. Oğlunun ise tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da kalp krizi geçiren annesini hastaneye götürürken kaza yaptı, annesi hayatını kaybetti - Son Dakika
Gazeteci Yazar Mehmet Topal, vefatının birinci yıl dönümünde Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen anma programıyla kabri başında anıldı. Programa cemiyet yönetimi, gazeteciler ve Topal'ın ailesi katıldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokak ile inşaat temelini ayıran istinat duvarı çökmüş 5 katlı bina ve zemin kattaki fırının tedbirden tahliye edilmişti. İstinat duvarında onarım çalışmaları başladı.
Üsküdar'da yoğun yağış sonrası bir sitenin duvarı çökerek park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü. Olayda araçlar ağır hasar aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Şans eseri yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.
Adıyaman'da Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda 2 kişi darp edilerek yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde çıkan yangında 2 ahşap ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Bir evde ise maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma devam ediyor.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde özel halk otobüsü ile çarpışan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsünün öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, otobüsle kafa kafaya çarpışan motosikletlinin yola savrulduğu görülüyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?