Elazığ'da kamu zararına yol açan özel eğitim merkezlerine operasyon: 5 tutuklama - Son Dakika
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Elazığ'da kamu zararına yol açan özel eğitim merkezlerine operasyon: 5 tutuklama

Elazığ\'da kamu zararına yol açan özel eğitim merkezlerine operasyon: 5 tutuklama

Elazığ'da yapılan operasyonda, kamu zararına yol açtığı tespit edilen 5 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

20.05.2024 22:48
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Elazığ'da kamu zararına yol açtığı tespit edilen 5 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' soruşturması çerçevesinde çalışma yapıldı. Elazığ'da faaliyet gösteren bazı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde sağlık raporuna istinaden eğitim ve rehabilitasyon hizmeti planlanan bireylerin eğitim ve bakım hizmeti almadan almış gibi gösterilerek kamu zararına yol açtığı tespit edilen 5 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 15 şüpheli, suç unsurları ile birlikte gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 15 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla, 2 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da kamu zararına yol açan özel eğitim merkezlerine operasyon: 5 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da kamu zararına yol açan özel eğitim merkezlerine operasyon: 5 tutuklama - Son Dakika
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