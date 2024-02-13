Elazığ'da kamyon alev alev yandı - Son Dakika
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Elazığ'da kamyon alev alev yandı

Elazığ'da seyir halindeki kamyon bir anda alev alarak yanmaya başladı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay Elazığ-Malatya karayolunda yaşandı. Yanan kamyon itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

13.02.2024 22:00  Güncelleme: 22:01
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Elazığ'da kamyon alev alev yandı

ELAZIĞ - Elazığ'da seyir halindeki kamyon bir anda alev alarak yanmaya başladı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay Elazığ- Malatya karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki bir kamyon bilinmeyen bir sebepten dolayı ön taraftan alev alarak yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan kamyon itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ\'da kamyon alev alev yandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da kamyon alev alev yandı - Son Dakika


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