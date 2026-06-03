Elazığ\'da Kamyonet Çarpışması: 2 Yaralı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde kamyonetlerin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 23 EZ 576 plakalı yem yüklü kamyonet ile 23 ACC 257 plakalı kamyonet Karınca köyü mevkiinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan birinin menfeze düşmekten kıl payı kurtulduğu kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası jandarma ve polis ekipleri, yol güvenliğini sağlayarak kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ