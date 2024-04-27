Elazığ'da kavga eden grubu ayırmaya çalışan 65 yaşındaki berber yüzünden bıçaklandı - Son Dakika
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Elazığ'da kavga eden grubu ayırmaya çalışan 65 yaşındaki berber yüzünden bıçaklandı

Elazığ\'da kavga eden grubu ayırmaya çalışan 65 yaşındaki berber yüzünden bıçaklandı

Elazığ'ın Mustafapaşa Mahallesi'nde bir grup arasında çıkan kavga sırasında, 65 yaşındaki bir berber, grubu ayırmaya çalışırken yüzünden bıçaklandı. Olay sonrası berber hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

27.04.2024 15:44
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Elazığ'da kavga eden grubu ayırmaya çalışan 65 yaşındaki berber, yüzünden bıçaklandı.

Olay, Mustafapaşa Mahallesi Ali Rıza Septioğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir içi minibüsten inen bir grup henüz bilinmeyen bir sebeple kendi aralarında tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olay sonrası cadde üzerinde berber olan 65 yaşındaki C.B., grubu ayırmaya çalıştı. Olay ile ilgisi olmayan C.B., grup içinde kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından yüzünden bıçakla yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşlı adam ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılırken, polis kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da kavga eden grubu ayırmaya çalışan 65 yaşındaki berber yüzünden bıçaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da kavga eden grubu ayırmaya çalışan 65 yaşındaki berber yüzünden bıçaklandı - Son Dakika
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