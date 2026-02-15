Elazığ'da Kaybolan İbrahim Kaya İçin Aramalar Devam Ediyor - Son Dakika
Elazığ'da Kaybolan İbrahim Kaya İçin Aramalar Devam Ediyor

15.02.2026 12:21
74 yaşındaki İbrahim Kaya'nın bulunması için 8 gündür süren arama çalışmaları devam ediyor.

Elazığ'da 8 gün önce kaybolan 74 yaşındaki İbrahim Kaya'nın bulunması için başlatılan arama çalışmaları, genişletilen sahada devam ediyor.

Elazığ merkez Esentepe Mahallesi'ndeki ikametinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan İbrahim Kaya (74) için yürütülen arama kurtarma çalışmaları 8'inci gününe girdi. Bir haftalık süreçte yaklaşık 120 kilometrelik alanı tarayan ekipler, henüz somut bir bulguya ulaşamadı. Arama faaliyetleri, AFAD, UMKE, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki 32 kişilik uzman personelle sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında, Keban Baraj sahası kenarları hem havadan hem de karadan kontrol edilirken, Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı kurbağa adamlar, bölgedeki sulak alanlarda ve su birikintilerinde tarama faaliyetlerini sürdürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

