Elazığ'da Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da Kaza: 4 Yaralı

Elazığ\'da Kaza: 4 Yaralı

Elazığ'da otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

06.10.2024 10:39
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Elazığ'da otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ahmet Kabaklı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.N.O. idaresindeki 06 DST 686 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazada, 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika

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