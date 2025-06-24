Elazığ\'da Kaza: 4 Yaralı

Elazığ'da beton mikseri ile çarpışan otomobil, karşı şeride geçerek ters döndü. Kazada otomobilin tekerleği yerinden koparken 4 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.B. idaresindeki 06 CKJ 608 plakalı beton mikseri ile H.T. idaresindeki 06 ZZS 90 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tekerleği kopan otomobil karşı şeride geçerek ters döndü. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ