Elazığ\'da Kaza: 4 Yaralı

Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, Ataşehir Mahallesi İmam-ı Azam kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AAF 568 plakalı otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ
