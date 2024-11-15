Elazığ\'da Kaza: Araç Takla Attı, 1 Yaralı

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Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüje çarparak takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ Güney Çevreyolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüje çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ