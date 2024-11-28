Elazığ'da kendisinden haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Elazığ'da kendisinden haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

Elazığ'da kendisinden haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu Elazığ'da yakınlarının haber alamadığı 55 yaşındaki şahıs, evinde ölü bulundu.

28.11.2024 19:16
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Elazığ'da kendisinden haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

ELAZIĞ - Elazığ'da yakınlarının haber alamadığı 55 yaşındaki şahıs, evinde ölü bulundu.

Olay, merkeze bağlı Ulukent Mahallesi Şehit M. Mehmet Ocakoğlu Sokak'ta bulunan müstakil tek katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah telefonunu aramasına rağmen tek yaşayan Ahmet Köçer'den haber alamayan kız kardeşi, evine gitti. İçeri giren kardeşi, Köçer'i yerde hareketsiz şekilde buldu. Haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Köçer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli ölüm üzerine cumhuriyet savcısı ve Asayiş Şube Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Köçer'in kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinden sonra netleşeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Elazığ, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da kendisinden haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu - Son Dakika

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