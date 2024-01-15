Elazığ'da kereste dükkanında korkutan yangın

ELAZIĞ - Elazığ'da bir kereste dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, merkeze bağlı Salıbaba Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi 21'inci sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kereste dükkanında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın çıkan iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebiyle alakalı inceleme başlatıldı.