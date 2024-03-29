Elazığ\'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 27 Kişi Yakalandı

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Elazığ'da polis ekiplerince yapılan çalışmalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 27 kişi yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube müdürlükleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan 23 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, kasten öldürme suçundan 17 yıl, 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, kasten yaralama suçundan 7 yıl 8 ay, 5 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, hırsızlık suçundan 7 yıl 6 ay, 6 yıl 6 ay, 6 yıl 3 ay, 5 yıl 8 ay, 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 0-5 yıl arası çeşitli suçlardan aranması olan 15 kişi ile Ataşehir, Hicret ve Yeni Mahalle'de meydana gelen ikametten ve açıktan hırsızlık konusunun şüphelisi 4 şahıs olmak üzere, toplam 31 kişi yakalandı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ