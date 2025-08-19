Elazığ'da kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler, kameraya yansıdı.
Olaylar, Çaydaçıra Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bazı sürücüler kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayarak devam etti. Sürücülerin kırmızı ışık ihlalleri başka araçların kamerasına yansıdı. Hem kendi hem de başkalarının canını tehlikeye atan sürücüler tepki çekti. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da Kırmızı Işık İhlali - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?