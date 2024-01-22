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Elazığ'da Kontrolden Çıkan Otomobil Levha Direğine Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da Kontrolden Çıkan Otomobil Levha Direğine Çarptı: 1 Yaralı

Elazığ'ın merkezinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil levha direğine çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı ve olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yapmaktadır.

Elazığ\'da Kontrolden Çıkan Otomobil Levha Direğine Çarptı: 1 Yaralı
22.01.2024 - 23:58,  Güncelleme: 23:59
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Elazığda kontrolden çıkan otomobilin levha direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Tofaş Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 23 ADD 946 plakalı otomobil, kavşakta bulunan levha direğine çaptı. Kazada bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastane kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Tofaş, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Kontrolden Çıkan Otomobil Levha Direğine Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da Kontrolden Çıkan Otomobil Levha Direğine Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika
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