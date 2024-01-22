Elazığ\'da Kontrolden Çıkan Otomobil Levha Direğine Çarptı: 1 Yaralı

Elazığda kontrolden çıkan otomobilin levha direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Tofaş Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 23 ADD 946 plakalı otomobil, kavşakta bulunan levha direğine çaptı. Kazada bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastane kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ