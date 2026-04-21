Elazığ\'da Konut Yangını Kontrol Altına Alındı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde meydana gelen konut yangını ekipler tarafından söndürüldü.

Olay, Kovancılar ilçesine bağlı Çaybağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucu konutta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ