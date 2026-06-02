Köpeğin saldırdığı kadın yaralandı

Elazığ'da köpeğin saldırması sonucu yaralanan kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminali peronlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otobüsle getirildiği ve terminal içerisine bırakıldığı iddia edilen kurt cinsi köpek, peron önünde bir kadına saldırdı. Kadın bacağından yaralanırken yardımına çevredeki vatandaşlar ve güvenlik görevlileri koştu. Köpek ekipler tarafından yakalanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk tedavisi yapılan kadın, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Köpek ise belediye ekipleri tarafından hayvan bakım merkezine götürüldü. - ELAZIĞ