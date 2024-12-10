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Elazığ'da korkutan yangın: Alevler apartmanı sardı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir apartmanın 4'üncü katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, olayda yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Yangın, merkez İzzetpaşa Mahallesi Şehit İlhanlar Caddesi'nde bulunan bir apartmanın 4'üncü katında çıktı. Korku dolu anlara neden olan alevler kısa sürede daireden dışarı taşarak çevrede paniğe yol açtı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangını hızlı bir şekilde kontrol altına alıp söndürürken, evde maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, olayda can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı kaydedildi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.