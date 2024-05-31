Elazığ\'da kurumuş otların bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

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Elazığ'da kurumuş otların bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangın, Baskil ilçesine bağlı Karaali köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuru otların olduğu alanda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden köy sakinleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını kontrol altına aldıktan sonra söndürdü. - ELAZIĞ