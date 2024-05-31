Elazığ'da kurumuş otların bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Elazığ'da kurumuş otların bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Elazığ\'da kurumuş otların bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Karaali köyünde, kuru otların bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

31.05.2024 15:11  Güncelleme: 15:12
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Elazığ'da kurumuş otların bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangın, Baskil ilçesine bağlı Karaali köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuru otların olduğu alanda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden köy sakinleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını kontrol altına aldıktan sonra söndürdü. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da kurumuş otların bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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