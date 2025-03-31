Elazığ\'da Kuvvetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Elazığ'da kuvvetli yağış, kent genelinde trafik ve günlük yaşamda aksamalara yol açtı. Palu ilçesinde heyelan nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanırken, Kovancılar'da ise kayganlaşan yolda bir otomobilin savrularak refüje çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından Elazığ'da etkili olan kuvvetli yağış trafik ve günlük yaşamda aksamalara neden oldu. Palu ilçesinde yağış sonucu meydana gelen heyelan ulaşımı aksattı. Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle yol trafiğe açıldı.

Kovancılar ilçesinde de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak refüje çarptı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Meteorolojiden yapılan açıklamada bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağını, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi. Bingöl çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olmasının beklendiği, ayrıca sabah saatlerinde bölgede yer yer pus olacağı uyarısı yapıldı. - ELAZIĞ