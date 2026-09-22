Elazığ\'da lastik deposundaki yangın rüzgarla büyüdü, itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Elazığ'da bir lastik deposunda çıkan yangında gökyüzünü dumanlar kaplarken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Sarıçubuk köyü mevkiinde bir lastik deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, gökyüzünü dumanlar kapladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.