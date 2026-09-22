Elazığ'da lastik deposundaki yangın rüzgarla büyüdü, itfaiye ekipleri müdahale ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ'da lastik deposundaki yangın rüzgarla büyüdü, itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ\'da lastik deposundaki yangın rüzgarla büyüdü, itfaiye ekipleri müdahale ediyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da merkeze bağlı Sarıçubuk köyü mevkiindeki lastik deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında gökyüzünü dumanlar kaplarken, Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.

Elazığ'da bir lastik deposunda çıkan yangında gökyüzünü dumanlar kaplarken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Sarıçubuk köyü mevkiinde bir lastik deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, gökyüzünü dumanlar kapladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA
Elazığ BelediyesiAcil DurumDoğal Afet3. SayfaİtfaiyeElazığGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, Suudilerin talebine rağmen Yemen’deki Husilere hava saldırısını bekletti Trump, Suudilerin talebine rağmen Yemen'deki Husilere hava saldırısını bekletti
“Gizli bölme“ daha fazla gizleyemedi 7 aydır aranan kadın yakalandı "Gizli bölme" daha fazla gizleyemedi! 7 aydır aranan kadın yakalandı
8 gündür haber alınamayan adamın cansız bedeni taş ocağında bulundu 8 gündür haber alınamayan adamın cansız bedeni taş ocağında bulundu
Tottenham, Icardi için kararını verdi Tottenham, Icardi için kararını verdi
Terminatör dövüşü gerçek oldu: İnsansı robot ringe çıktı, insan rakibini yere serdi Terminatör dövüşü gerçek oldu: İnsansı robot ringe çıktı, insan rakibini yere serdi
İmzası bile kurumamıştı Galatasaray’ın yeni yıldızı, ülkesini ve arkadaşlarını özlediğini açıkladı İmzası bile kurumamıştı! Galatasaray'ın yeni yıldızı, ülkesini ve arkadaşlarını özlediğini açıkladı
21:38
Türkiye’de son 3 günde üçüncü teknik adam ayrılığı
Türkiye'de son 3 günde üçüncü teknik adam ayrılığı
20:48
Ederson’dan radikal karar: Affını istedi
Ederson'dan radikal karar: Affını istedi
19:36
Netanyahu ile New York Belediye Başkanı arasında ipler koptu: Başkanı açık açık tehdit etti
Netanyahu ile New York Belediye Başkanı arasında ipler koptu: Başkanı açık açık tehdit etti
19:35
Enver Altaylı’dan savcıya skandal tehdit Soruşturma başlatıldı
Enver Altaylı'dan savcıya skandal tehdit! Soruşturma başlatıldı
18:54
Hazmedemediler Erdoğan konuşurken, İsrail’in BM temsilcisi salondan ayrıldı
Hazmedemediler! Erdoğan konuşurken, İsrail'in BM temsilcisi salondan ayrıldı
18:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünden dünyaya seslendi Salonda alkış tufanı kopartan sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünden dünyaya seslendi! Salonda alkış tufanı kopartan sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 21:40:07. #7.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da lastik deposundaki yangın rüzgarla büyüdü, itfaiye ekipleri müdahale ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement