Elazığ'da bir lisede spor salonunda alçıpan çöktü, 6 öğrenci yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da bir lisede spor salonunda alçıpan çöktü, 6 öğrenci yaralandı

Elazığ\'da bir lisede spor salonunda alçıpan çöktü, 6 öğrenci yaralandı

Elazığ'da bulunan Şehit Süleyman Budak Ortaokulu'nda spor salonunda ders işlenirken alçıpan çöktü. Olayda 6 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

02.05.2024 11:56
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Elazığ'da bir lisede, içinde öğrencilerin bulunduğu sırada spor salonunun alçıpanı çöktü. Olayda 6 öğrenci yaralandı.

Olay, Hilalkent Mahallesi'nde bulunan Şehit Süleyman Budak Ortaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, spor salonunda ders işlendiği sırada alçıpan çöktü. Olayda 6 öğrenci yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan öğrenciler, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da bir lisede spor salonunda alçıpan çöktü, 6 öğrenci yaralandı - Son Dakika

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