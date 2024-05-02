Elazığ'da bir lisede, içinde öğrencilerin bulunduğu sırada spor salonunun alçıpanı çöktü. Olayda 6 öğrenci yaralandı.
Olay, Hilalkent Mahallesi'nde bulunan Şehit Süleyman Budak Ortaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, spor salonunda ders işlendiği sırada alçıpan çöktü. Olayda 6 öğrenci yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan öğrenciler, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da bir lisede spor salonunda alçıpan çöktü, 6 öğrenci yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?