Elazığ'da lüks araç kaza yaptı: 1'i ağır, 2 yaralı

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Elazığ'da kaza: Lüks araç yoldan çıktı,1'i ağır, 2 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobil, yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karaali köyü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.D. yönetimindeki 06 YU 320 plakalı BMW marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarındaki çukura girerek durabilen araçta bulunan iki kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yol güvenliği sağlayarak kontrollü trafik geçişi sağlayan jandarma ekipleri ise kaza yerinde inceleme başlattı.

Öte yandan, kazada yaralananlardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.