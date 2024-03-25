Elazığ'da maden ocağında göçük: 2 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da maden ocağında göçük: 2 yaralı

Elazığ\'da maden ocağında göçük: 2 yaralı

Elazığ'ın Palu ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen göçük sonucunda 2 işçi yaralandı. Olayın ardından kurtarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı işçiler, göçük altından çıkarılarak hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

25.03.2024 16:24
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Elazığ'da maden ocağında göçük: 2 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçi yaralı olarak kurtarıldı.

Elazığ'ın Palu ilçesine Dereboyu mevkiinde maden ocağında göçük meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, madende işçilerin çalıştığı sırada göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, göçük altından çıkarılarak ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da maden ocağında göçük: 2 yaralı - Son Dakika

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