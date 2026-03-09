Elazığ'da Makas Atan Sürücüye 90 Bin Lira Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ'da Makas Atan Sürücüye 90 Bin Lira Ceza

Elazığ\'da Makas Atan Sürücüye 90 Bin Lira Ceza
09.03.2026 01:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da trafikte makas atan sürücüye, 90 bin TL ceza kesildi. Olay kameraya yansıdı.

Elazığ'da makas atan sürücüye 90 bin lira ceza kesildi.

Olay, 2 gün önce merkez Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafikte makas atarak ilerleyen 07 HC 858 plakalı otomobil, trafiği tehlikeye attı. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücüler, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar ise bir başka aracın kamerasına anbean yansıdı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.

KGYS kameraları incelemeleri sonucunda trafiği tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirdiği tespit edildi. Ardından 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince 90 bin TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Vali Numan Hatipoğlu tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yer alan Elazığ'da trafikte tehlikeli manevralar yapan bir sürücünün o anlarının araç kamerasına yansıdığına dair haberle ilgili olarak; Malatya Caddesi Park 23 AVM önünden Tofaş Kavşağı istikametine seyir eden 07 HC 858 plaka sayılı araç ile ilgili olarak yapılan KGYS kameraları incelemeleri sonucunda trafiği tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirdiği tespit edilmiş ve 2918 sayılı karayolları Trafik kanununun; 46/2-G maddesi gereğince (Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri) maddesinden 90 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliğini sağlamak için ekiplerimiz daima görevleri başındadır" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Elazığ, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da Makas Atan Sürücüye 90 Bin Lira Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuveyt ve BAE’den iki tarafa da ‘diyaloğa dönün’ çağrısı Kuveyt ve BAE’den iki tarafa da ‘diyaloğa dönün’ çağrısı
Beşiktaş’tan TFF’ye tarihi VAR teklifi Beşiktaş'tan TFF'ye tarihi VAR teklifi
Irak Meclisi’nden ABD ve İsrail karşıtı sloganlar yükseldi Irak Meclisi'nden ABD ve İsrail karşıtı sloganlar yükseldi
İran: Birçok Amerikalı asker esir alındı İran: Birçok Amerikalı asker esir alındı
İlker Yağcıoğlu, Okan Buruk’un tercihi karşısında şaştı kaldı İlker Yağcıoğlu, Okan Buruk'un tercihi karşısında şaştı kaldı
Erbil’de peş peşe patlamalar Havalimanı vuruldu Erbil'de peş peşe patlamalar! Havalimanı vuruldu

01:03
Hindistan: İran gemisinin konumunu İsrail’e biz verdik
Hindistan: İran gemisinin konumunu İsrail'e biz verdik
00:03
Yüksel Yıldırım: Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe’nin içinden geçerdik
Yüksel Yıldırım: Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe'nin içinden geçerdik
23:51
Domenico Tedesco’dan takımına öz eleştiri: Bize gol atmak çok kolay, orta yapmanız yeterli
Domenico Tedesco'dan takımına öz eleştiri: Bize gol atmak çok kolay, orta yapmanız yeterli
22:37
İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7’ye yükseldi
İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7'ye yükseldi
22:31
İran’da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu
İran'da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu
22:27
ABD’de Missouri eyaletindeki Kansas Kenti Uluslararası Havalimanı potansiyel bir “tehdit“ nedeniyle alarm verildi. Alana iniş yapan uçaklar pistte bekletilirken, terminalde bulunan yaklaşık 2 bin kişi de tahliye edildi.
ABD'de Missouri eyaletindeki Kansas Kenti Uluslararası Havalimanı potansiyel bir "tehdit" nedeniyle alarm verildi. Alana iniş yapan uçaklar pistte bekletilirken, terminalde bulunan yaklaşık 2 bin kişi de tahliye edildi.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 02:38:19. #7.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da Makas Atan Sürücüye 90 Bin Lira Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.