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Elazığ'da Mamun operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Elazığ'da Mamun operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Elazığ'da düzenlenen Mamun operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 6'sı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında ruhsatsız silahlar, uyuşturucu madde ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

Elazığ\'da Mamun operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
25.12.2023 - 10:51,
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Elazığ'da önceki gün düzenlenen 'Mamun' operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Elazığ'da 23 Aralıkta, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde farklı tarihlerde meydana gelen ateşli silahla kasten yaralama, mala zarar verme, araç kurşunlama ve genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi olaylarını aydınlatmak ve suça azmettiren, iştirak ve yardım eylem birlikteliği ile hareket eden şüpheli şahıs ile suç unsurlarının yakalanmasına yönelik Mamun operasyonu düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde ve geçmiş tarihlerde yapılan uygulamalarda toplam 17 defa ruhsatsız tabanca ile yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şahıslarda, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araç aramalarında yapılan çalışmada 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 81 adet fişek, 1 adet kılıç ve 2 adet kesici alet, 1 adet dolu kartuş, 7 parça halinde 34,6 gram taş kokain, 2 parça halinde 2,79 gram esrar maddesi, 1 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet hassas terazi, 6 adet amonyak çözeltisi, 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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