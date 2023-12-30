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Elazığ'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
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Elazığ'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem güvenlik kameralarına yansıdı

Elazığ'da merkez üssü olan 4.2 büyüklüğündeki deprem anı, bir kuyumcular çarşısının güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Bazı vatandaşların panik halinde çarşıdan kaçtığı görüldü. Deprem sonrasında herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır.

Elazığ\'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem güvenlik kameralarına yansıdı
30.12.2023 - 17:36,
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Elazığ'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem ve bazı vatandaşların kaçışması güvenlik kameralarına yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 16.26'da merkez üssü Elazığ olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 9 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

Deprem anı bir kuyumcular çarşısının güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Bazı vatandaşların panik halinde koşar adımlarla çarşıdan çıktığı görüldü.

Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "Meydana gelen deprem sonrasında saat 17.13 itibariyle ilimizde AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
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