Elazığ\'da Minibüse Çarpmamak İçin Karşı Şeride Giren Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı

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Elazığ'da minibüse çarpmamak için karşı şeride giren otomobil, hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K. adlı sürücü 23 BB 696 plakalı otomobille Keban istikametine seyir halindeyken, aniden yola çıkan minibüse çarpmamak için karşı şeride girdi. Otomobil, karşıdan gelen sürücüsü öğrenilemeyen 23 HS 895 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ