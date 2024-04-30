Elazığ'da Minibüse Çarpmamak İçin Karşı Şeride Giren Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı - Son Dakika
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Elazığ'da Minibüse Çarpmamak İçin Karşı Şeride Giren Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı

Elazığ\'da Minibüse Çarpmamak İçin Karşı Şeride Giren Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı

Elazığ'da minibüse çarpmamak için karşı şeride giren bir otomobil, hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

30.04.2024 14:41
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Elazığ'da minibüse çarpmamak için karşı şeride giren otomobil, hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K. adlı sürücü 23 BB 696 plakalı otomobille Keban istikametine seyir halindeyken, aniden yola çıkan minibüse çarpmamak için karşı şeride girdi. Otomobil, karşıdan gelen sürücüsü öğrenilemeyen 23 HS 895 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığ, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Minibüse Çarpmamak İçin Karşı Şeride Giren Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da Minibüse Çarpmamak İçin Karşı Şeride Giren Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı - Son Dakika
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