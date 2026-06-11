Elazığ'da Minibüse Saldırı - Son Dakika
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Elazığ'da Minibüse Saldırı

Elazığ\'da Minibüse Saldırı
11.06.2026 23:27
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Bir şahıs, yolcu minibüsünün önünü kesip kaputunu yumrukladı. O anlar cep telefonu kamerasında.

Elazığ'da bir şahıs, yolcu minibüsünün önünü kestikten sonra aracın kaputunu yumrukladı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kazım Karabekir Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir şahıs, henüz bilinmeyen bir sebeple yolcu minibüsünün önünü keserek küfürler etmeye başladı. Hırsını alamayan şahıs daha sonra aracın önce cam sileceklerini kırdı ardından da kaputu yumruklamaya başladı. Bir süre kaputu yumruklayan şahıs, çevredeki bir vatandaşın müdahalesiyle sakinleşti. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Cep Telefonu, Güvenlik, 3. Sayfa, Elazığ, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da Minibüse Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Fulya Güneş Fulya Güneş:
    yahu bu kaputu kim ödeyecek ?? minibüs şoförü ne yapsın ya araç sahibi ne yapacak bu hasarı ?? ülkenin durumu böyle olunca insanlar da böyle davranıyo sanırım ?? bu olay çöülür mü acaba ?? 0 0 Yanıtla
  • Hasan Ucuncu Hasan Ucuncu:
    işte başladı yine böyle haberler. bir gün biri yapar diğer gün başkası yapıyo. devamı da gelir mi acaba bu işin yoksa bütün olay kapanacak ha bunu merak ettim söyleyin bize. 0 0 Yanıtla
  • Eray Cort Eray Cort:
    ne oluyorsa olsun insanın başkasına böyle davranması çok yanlış bence bu tür şeyleri görünce üzülüyorum çünkü toplumun saygısı kalmamış herkes birbirinin üstüne yürüyüyor artık insanlar biraz daha kontrol etmeli kendilerini 0 0 Yanıtla
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