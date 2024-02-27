Elazığ'da miras kavgası: 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da miras kavgası: 1 kişi yaralandı

Elazığ\'da miras kavgası: 1 kişi yaralandı

Elazığ'ın merkezine bağlı Yeni Mahallesi'nde aile arasında çıkan miras kavgasında bir kişi bıçakla yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansta tedavi edilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

27.02.2024 16:14
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Elazığ'da iddiaya göre aile arasında miras yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Yeni Mahallesi Bölge Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aile arasında miras yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralının tedavisi ambulansta yapılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Elazığ'da miras kavgası: 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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