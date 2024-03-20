Elazığ'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Elazığ'da meydana gelen motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu, motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazada, motosikletin devrilmesi sonucu yola savrulan sürücü, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yapıyor.

20.03.2024 16:35
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Elazığ'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Ulukent Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.K. yönetimindeki plakasız motosiklet ile 23 BL 383 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, motosikletin devrilmesi sonucu yola savrulan sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İHA

Elazığ, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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