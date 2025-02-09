Elazığ\'da Odunluk Yangını Kısa Sürede Söndürüldü

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Elazığ'da binaya yakın alanda çıkan odunluk yangını, evlere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kovancılar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı odunlukta yangın çıktı. Binaya yakın alanda çıkan yangını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ