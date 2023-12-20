Elazığ\'da öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından Trafik Dedektifleri Projesi çerçevesinde öğrencilere eğitim verildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılında Trafik Dedektifleri Projesi sürdürülüyor. Bu çerçevede, Cemal Gürsel İlköğretim Okulu ve Elazığ Ortaokulunda öğretim gören 65 öğrenciye trafik bilincinin gelişimi için uygulamalı olarak eğitim verildi. Gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı eğitimde öğrencilere trafik dedektif kartı, kırmızı düdük ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı. - ELAZIĞ