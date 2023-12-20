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Elazığ'da öğrencilere trafik eğitimi verildi. - Son Dakika
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Elazığ'da öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında Cemal Gürsel İlköğretim Okulu ve Elazığ Ortaokulu öğrencilerine trafik bilinci eğitimi verildi. Öğrencilere trafik dedektif kartı, kırmızı düdük ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Elazığ\'da öğrencilere trafik eğitimi verildi.
20.12.2023 - 10:56,
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Elazığ'da polis ekipleri tarafından Trafik Dedektifleri Projesi çerçevesinde öğrencilere eğitim verildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılında Trafik Dedektifleri Projesi sürdürülüyor. Bu çerçevede, Cemal Gürsel İlköğretim Okulu ve Elazığ Ortaokulunda öğretim gören 65 öğrenciye trafik bilincinin gelişimi için uygulamalı olarak eğitim verildi. Gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı eğitimde öğrencilere trafik dedektif kartı, kırmızı düdük ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Cemal Gürsel, Elazığ, Trafik, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da öğrencilere trafik eğitimi verildi. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da öğrencilere trafik eğitimi verildi. - Son Dakika
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