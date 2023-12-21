Elazığ\'da okul önlerinde denetimler sürüyor

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan okul önlerindeki denetimler sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince çocukların eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri, her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması amacıyla okul önü ve çevrelerinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara ve araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. İl merkezinde 8 ekip ve 18 personel ile Ahmet Kabaklı Fen Lisesi, Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi, Doğukent Ortaokulu önü ve çevresinde şüpheli şahıs ve araçlar denetlendi. Aynı zamanda servis araçları ve iş yerlerinde denetimler yapıldı.

Denetimlerin devam edeceği öğrenildi. - ELAZIĞ