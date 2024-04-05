Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü okul önü denetimlerine devam ediyor - Son Dakika
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Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü okul önü denetimlerine devam ediyor

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü okul önü denetimlerine devam ediyor

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan okul önü denetimleri devam ediyor. Çocukların güvenli bir şekilde eğitimlerini sürdürebilmeleri için okul çevresinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde çalışmalar gerçekleştirildi. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

05.04.2024 10:43
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Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan okul önü denetimleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından çocukların, eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri, her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması amacıyla okul önü ve çevrelerinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara ve araçlara yönelik çalışma gerçekleştirildi. İl merkezinde 8 ekip ve 18 personel ile Vali Tevfik Gür Ortaokulu, Halit Hoca İmam Hatip Ortaokulu, Ziver İmam Hatip Ortaokulu, Balakgazi Ortaokulu ve Vali Muharrem Göktayoğlu Anadolu Lisesi önü ve çevresinde, şüpheli şahıslar, araçlar, servis araçları ve iş yerlerinde uygulama ve denetim yapıldı.

Denetimlerin devam edeceği kaydedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü okul önü denetimlerine devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü okul önü denetimlerine devam ediyor - Son Dakika
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