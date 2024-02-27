Elazığ'da Okulda Meyve Bıçağıyla Kavga: Bir Öğrenci Yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da Okulda Meyve Bıçağıyla Kavga: Bir Öğrenci Yaralandı

Elazığ\'da Okulda Meyve Bıçağıyla Kavga: Bir Öğrenci Yaralandı

Elazığ'da iki öğrenci arasında daha önceden çıkan tartışma okulda bıçaklı kavgaya dönüşürken, bir öğrenci meyve bıçağı ile yaralandı. Olayın ardından yaralı öğrenci hastaneye kaldırılırken, arkadaşını yaralayan öğrenci gözaltına alındı.

27.02.2024 13:18  Güncelleme: 13:22
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Elazığ'da iki öğrenci arasında daha önceden çıkan tartışma okulda bıçaklı kavgaya dönüşürken, bir öğrenci meyve bıçağı ile yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Kırklar Mahallesi'nde bulunan Seyda Molla Bahri İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında tartışma yaşanan 8'inci sınıf öğrencileri Y.A. ve M.P.K. okul içerisinde yeniden tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle M.P.K., evden getirdiği meyve bıçağı ile Y.A.'yı bıçakladı. Sınıftaki öğrencilerin haber etmesi üzerine öğretmenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralı öğrenci, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Arkadaşını yaralayan öğrenci ise İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığ, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Okulda Meyve Bıçağıyla Kavga: Bir Öğrenci Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da Okulda Meyve Bıçağıyla Kavga: Bir Öğrenci Yaralandı - Son Dakika
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