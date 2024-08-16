Elazığ'da organize suç örgütüne operasyon: 11 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da organize suç örgütüne operasyon: 11 kişi tutuklandı

Elazığ\'da organize suç örgütüne operasyon: 11 kişi tutuklandı

Elazığ merkezli organize suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Kuyu-16' operasyonunda gözaltına alınan 17 kişiden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

16.08.2024 20:53
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Elazığ merkezli organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-16" operasyonunda gözaltına alınan 17 kişiden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, elebaşılığını Ahmet Gülbasan isimli şahsın yaptığı suç örgütüne yönelik yürütülen planlı projeli soruşturma kapsamında, 13 Ağustos 2024'te yapılan "Kuyu-16" operasyonunda, yağma, silahlı tehdit, kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, 6136 sayılı kanuna muhalefet, uyuşturucu madde kullanmak, suç üstlenme ve azmettirme suçlarını işledikleri, anlaşmazlık çıkan şahıslar arasındaki konularda arabuluculuk yaptıkları ve anlaşmazlıkları baskı, cebir ve tehdit yoluyla kendi belirledikleri usul ve yöntem ile çözüme kavuşturdukları tespit edilen 17 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 11 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, çok sayıda fişek, bir miktar esrar maddesi ve sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 şahıstan 11'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli şahsa adli kontrol kararı verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da organize suç örgütüne operasyon: 11 kişi tutuklandı - Son Dakika

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